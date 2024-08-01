«Из-под завалов слышны крики»: подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа

Подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа

Фото: 5-tv.ru

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На месте работают спасатели.

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле. Как сообщили в МЧС, причиной произошедшего стало, по предварительным данным, взрыв газа.

На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жильцов дома.

Горожане рассказывают, что все произошло внезапно — прозвучал мощный взрыв.

«Мы услышали очень громкий взрыв, а когда пришли к месту ЧП дом уже обрушился. Из-под завалов были слышны крики», — рассказал E1.RU один из очевидцев.

Сведений о пострадавших пока нет.