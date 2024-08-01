Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
Виктория Алакоз 124 0
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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На месте работают экстренные службы.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. По данным 5-tv.ru, в результате инцидента полностью разрушена одна из секций жилого здания.
Сведений о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошедший в феврале этого года взрыв газового баллона привел к обрушению перекрытий дома в Севастополе.