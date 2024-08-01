«Всегда поможет»: Лукерья Ильяшенко рассказала о съемках с Владимиром Машковым
Актриса Ильяшенко назвала Владимира Машкова самым лучшим партнером в кино
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Актер очень трепетно относится к своим коллегам.
Актриса Лукерья Ильяшенко назвала народного артиста РФ Владимира Машкова своим лучшим партнером в кино. Знаменитость рассказала о своих впечатлениях со съемок с коллегой изданию «Страсти».
Совместная работа актеров проходила на съемках детективного сериала «Налет». Ильяшенко отметила, что Машков настоящий профессионал своего дела. Он очень трепетно относится к партнеру.
«Владимир Львович — тот актер, который всегда подыграет, даст на что-то отреагировать, всегда поможет! Он очень крутой партнер, большой профессионал. Если где-то не дописана сцена, Машков сам будет ее переписывать», — вспоминает актриса.
Лукерья Ильяшенко выделила и народного артиста РФ Сергея Безрукова. Он также всегда помогает и вселяет уверенность в коллег.
«Безруков поможет, подскажет, расскажет, похвалит. Вселит в тебя такую уверенность, что ты подумаешь: «Вау! Классно получилось!» — отметила знаменитость.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Ксения Утехина прокомментировала слухи о романе с Владимиром Машковым.