Стоимость золота обновила исторический максимум

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Что это означает с точки зрения мировой экономики?

Цены на золото обновили исторический максимум. Еще никогда драгоценным металлом не торговали по две с половиной тысячи долларов за тройскую унцию. Исторически применяют именно эту единицу измерения, она равна примерно 31 грамму.

В Международном валютном фонде полагают, что рост цены на золото говорит об ослаблении доллара. По мнению экспертов, против американской валюты играет также геополитическая обстановка, особенно на Ближнем Востоке, и рост госдолга США. Несколько дней назад он перевалил за 35 триллионов. А вот золото, на фоне мировых потрясений, сохраняет устойчивость и ликвидность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте. Действительно ли золото в СССР было лучше, чем сейчас? И можно ли считать этот металл — настоящей инвестицией в будущее?