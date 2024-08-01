Главе «Военторга» грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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По версии следствия, фигурант причастен к хищению средств при исполнении госконтрактов Минобороны России.

Руководителю Акционерного общества (АО) «Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Такое наказание предусматривает соответствующая статья Уголовного кодекса (УК).

Главу «Военторга» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данной статье фигурант может получить до десяти лет лишения свободы, однако наказание может быть более суровым, если в уголовном деле окажется несколько эпизодов преступления.

В четверг, 1 августа, правоохранители возбудили уголовное дело против организованной группы лиц о хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. По версии следствия, пять лет назад руководитель и сотрудники АО «Военторг» вместе с другими лицами сговорились совершить преступление.

Создав группу единомышленников, фигуранты обеспечили заключение госконтрактов на поставку «армейских несессеров», сумма которых была порядка 625 миллионов рублей. Они приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. После реализовали Минобороны России, при этом увеличив сумму товаров на более чем 400 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончавшийся в столичном СИЗО бизнесмен Игорь Котельников был четвертым фигурантом уголовного дела бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля по делу о коррупции. Позже стало известно, что по данному делу проходят еще три фигуранта — Александра Михайленко, Валерия Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они являются руководителями предприятия «Грязинский пищевой комбинат» и подозреваются в поставке некачественных пайков для военных по завышенным ценам.