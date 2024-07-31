Аятолла Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль в ответ на убийство Хании

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Supreme Leader'S Office

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Духовный лидер Ирана, второй высший руководитель государства, принял такое решение на экстренном заседании совета национальной безопасности.

Второй верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль. Об этом сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на три иранских источника.

В публикации добавили, что верховный лидер принял такое решение на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана в среду утром сразу после того, как стало известно об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Исмаил Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Хания был одним из главных политических лидеров ХАМАС. Он отвечал за дипломатию, в том числе за переговорный процесс по сектору Газа.

Глава политбюро находился в Иране по случаю инаугурации нового президента республики Масуда Пезешкиана.

Перед церемонией они успели провести переговоры в Тегеране. Буквально через несколько часов резиденцию Хании атаковали. Вместе с ним погиб его телохранитель. Тегеран тут же начал расследование. В Иране объявили трехдневный траур.

Представители ХАМАС после сообщения о гибели Исмаила Хания пообещали ответить на «трусливый акт» израильской стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Израиль после ударов по Бейруту и Тегерану.