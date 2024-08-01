Время для нового потомства: Гарик Харламов рассказал о предстоящем отцовстве

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Как складываются отношения юмориста с новой супругой?

Комик и актер Гарик Харламов признался, что в свои 43 года мечтает снова стать отцом. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

По мнению юмориста, сейчас самое время для «нового потомства». Кроме того, его десятилетняя дочь Анастасия тоже хочет братика и сестричку.

«Настюха хочет братьев и сестренок, причем с обеих сторон. И это вообще нормально. Сколько? Сколько Бог пошлет. Работаем над этим», — признается Гарик.

Гарик Харламов узаконил свои отношения с новой избранницей Катериной Ковальчук в начале июня. В интервью он признался, что безгранично счастлив в этих отношениях и в их семье царит полное взаимопонимание. Пара часто гуляет и старается проводить как можно больше времени вместе.

Помимо этого, супруги сошлись и в бытовых вопросах — оба любят чистоту.

«Она замечательно готовит, очень любит чистоту, даже фанатично, что для меня прекрасно. Я тоже очень люблю, когда все по полочкам и нет бардака», — отметил он.

К слову, для комика этот брак стал третьим — в 2010 году он связал себя узами брака с Юлией Лещенко из Волгодонска. Девушку он сделал своей помощницей, однако ни рабочие, ни личные отношения их брак не смогли скрепить. Пара рассталась в 2013-м. В том же году юморист женился на актрисе Кристине Асмус. Спустя семь лет они разошлись с громким скандалом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники беспокоятся из-за поцелуя жены Харламова с актером.