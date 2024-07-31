Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в аэропорту Самары

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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На борту сработал датчик задымления.

Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Уфу, совершил экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 31 июля в вечернее время в аэропорту Курумоч совершило посадку воздушное судно авиакомпании „Аэрофлот“, выполнявшее рейс по маршруту Москва — Уфа, по причине срабатывания датчика задымления заднего отсека», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что для пассажиров самолета была организована мобильная приемная на территории аэропорта.

Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. О пострадавших ничего не сообщается.

Ситуацию с экстренной посадкой прокомментировали и в самой авиакомпании. При осмотре воздушного судна следов возгорания выявлено не было.

«В целях сокращения времени ожидания вылета, которое требуется для более детальной технической проверки воздушного судна, из Москвы направлен резервный самолет», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

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