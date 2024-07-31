Вирусолог назвал риски начала пандемии лихорадки Западного Нила в России

Вирусолог Альтштейн: пандемии лихорадки Западного Нила в России не будет

Фото: www.globallookpress.com / King Abdullah University Of Scie

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Случаи заболевания этой инфекцией были зафиксированы в двух регионах страны.

Пандемии лихорадки Западного Нила на территории РФ не будет. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

Ранее вспышки заболеваемости этой инфекцией были зафиксированы в Татарстане и Рязанской области.

«Пандемий возбудитель лихорадки Западного Нила не вызывает и вызывать не может, фиксируются только вспышки. Он передается комарами, которые есть не везде, поэтому распространяться по миру такие инфекции не могут. Поэтому боятся новой пандемии не следует», — подчеркнул эксперт.

Вирусолог отметил, что смертность от этой лихорадки составляет четыре процента — это меньше, чем смертность от коронавируса в первый год пандемии.

По словам Альтштейна, вакцины от лихорадки Западного Нила нет. Защититься от нее можно только выбирая одежду, максимально скрывающую тело, чтобы минимизировать укусы комаров.

Первыми симптомами этого заболевания являются повышенная температура, боль в голове и глазницах, при нажатии на которые пациент ощущает острую боль.

«Поражение головного мозга довольно редко, но тоже может быть у пяти процентов больных», — отметил Альтштейн.

При высокой температуре вирусолог рекомендует незамедлительно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как передается и чем опасна лихорадка Западного Нила.