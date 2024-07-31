Суд в Москве продлил арест французу Винатье*

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иноагент попросил перевести его под домашний арест.

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест гражданину Франции Лорану Винатье*, который, согласно обвинению, в течение нескольких лет целенаправленно занимался сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности России. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В СИЗО француз будет находиться до 5 сентября.

В ходе судебного заседания Винатье заявил, что предпочел бы находиться под домашним арестом, подчеркнув, что у него нет ни визы, ни паспорта, и скрываться на территории РФ он не сможет.

«Я понимаю, что расследование почти завершено и следователь успел поговорить со всеми свидетелями, по поводу экспертиз все документы он отправил. У меня нет никаких возможностей влиять на следствие», — напомнил Винатье, однако суд не принял его доводы во внимание.

Лоран Винатье был задержан 6 июня при совместной работе СК и ФСБ. По версии следствия, Винатье работал на швейцарскую негосударственную НКО «Центр гуманитарного диалога». Во время своих визитов в Москву он завел контакты с госслужащими и собрал сведения, которые могут быть использовать против интересов России.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отпустить Винатье из-под ареста и заявил, что он не работал на французские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский иноагент Винатье заявил на суде о любви к России.

*Признан иностранным агентом на территории РФ