«Немедленно остановитесь»: как вычислить у себя признаки инсульта за рулем

Фото: www.globallookpress.com / Automedia

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Водителям рассказали о нескольких главных симптомах.

Если во время вождения автомобиля у вас заболела голова и резко ухудшилось зрение, то стоит немедленно остановиться, так как это может быть признаком инсульта. Об этом рассказала врач-невролог и нейрофизиолог Ольга Гапонова в беседе с изданием Газета.ру.

По ее словам, многое зависит от того, насколько серьезен изначальный ущерб для организма на ранних этапах инсульта и какие области мозга уже поражены.

По этой причине симптомы у многих людей будут отличаться.

«Один человек может просто чувствовать небольшую слабость с одной стороны тела, другой может внезапно испытать трудности с речью и зрением», — отметила Гапонова.

Врач советует воспользоваться тестом FAST, чтобы как можно раньше выявить у себя или другого человека наиболее распространенные симптомы инсульта.

Для начала попробуйте улыбнуться, после чего посмотрите, есть ли асимметрия. После этого поднимите вверх две руки и начните произносить вслух какие-нибудь простые фразы.

Если это становится для вас невыполнимой задачей, то нужно незамедлительно обратиться за помощью к врачу и вызвать скорую помощь.

Другими признаками инсульта являются: резкая сильная головная боль, туманное сознание, ухудшение зрения, потеря или притупление любого из чувств.

«Если у вас возникли эти симптомы во время вождения, немедленно остановитесь в безопасном месте и позвоните в скорую помощь. Ни в коем случае не пытайтесь продолжать вождение», — предупреждает специалист.

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