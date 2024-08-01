Денег больше не будет: США приостановили финансирование правительства Грузии

Блинкен: США сочли действия Грузии несовместимыми с членством в НАТО и ЕС

Фото: © РИА Новости / Александр Имедашвили

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В Вашингтоне считают политику Тбилиси несовместимой с ценностями НАТО и ЕС.

Соединенные Штаты приостановили выделение помощи грузинскому правительству на сумму в 95 миллионов долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его заявление опубликовал Госдеп страны.

«После антидемократических действий правительства Грузии я объявил о проведении всеобъемлющего пересмотра двухстороннего сотрудничества межу США и Грузией. В результате этого пересмотра США приостанавливают оказание помощи на сумму свыше 95 миллионов долларов, которая направлена на поддержку грузинского правительства», — говорится в заявлении Блинкена.

Американский госсекретарь также подчеркнул, что действия Грузии, идущие вразрез с нормами демократии, отдаляют страну от членства в НАТО и Европейском союзе.

1 мая 2024 года в Грузии приняли скандальный закон об иностранных агентах. Документ обсуждался на протяжении долгого времени, несколько месяцев на улицах Тбилиси бушевали уличные протесты. Демонстранты требовали отозвать законопроект, поскольку он противоречит западным ценностям.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова наложить вето на законопроект, если он помешает стране приблизиться к ЕС и Североатлантическому альянсу.

3 июня председатель парламента Шалва Папуашвили подписал закон вместо президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст Грузии создал реестр для регистрации иноагентов.