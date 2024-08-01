Зарядных станций нового поколения становится все больше в России

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Работающие на чистой атомной энергии устройства наполняют батарею электротранспорта за считанные минуты.

В российских регионах расширяют сеть зарядных станций, которые работают на атомной энергии. Уже скоро такие пункты станут доступны владельцам электрокаров в Московской области. В отличие от аппаратов предыдущего поколения, новые наполняют батарею за считанные минуты. А кроме того, эти точки безвредны для окружающей среды. О том, как это все работает, расскажет корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Это одна из самых мощных станций — почти полный заряд за полчаса. На терминалах попроще придется оставить авто минимум на четыре.

«Я с „электричками“ с 2018 года. Поначалу это было грустно: ты стоишь на зарядке, а вокруг никого нет. Сейчас на автомобиле можно проехать спокойно от Москвы до Сочи. Я очень часто мотаюсь в Минск, в Красноярск доезжал», — отметил основатель сообщества электромобилистов Никита Егорский.

Как ни странно, скорость подзарядки зависит от прошивки электрокара.

«Она запрашивает параметры тока, запрашивает, какое должно быть напряжение, как должен протекать процесс зарядки. Соответственно, есть определенный протокол обмена информацией между зарядной станцией и контроллером, который находится в зарядной станции», — объяснил технический директор компании — разработчика зарядных станций электромобилей Александр Гаврилов.

Именно поэтому быстро найти «общий язык» электромобилю и ЭЗС получается не всегда.

«С „китайцами“ тяжелее всего, поскольку они сами не соблюдают собственные стандарты протокола GBT. Например, самая сложная машина у нас AVATR 11 на данный момент. Остальные мы так или иначе уже научились заряжать. „Москвичи“ заряжаются на протоколе CCS2, с ними вообще никаких проблем не возникает. Как, собственно, с Evolute», — отметил Артем Горшков, ведущий инженер-программист компании — разработчика зарядных станций электромобилей.

Технологии Росатома — это чистая энергия, произведенная на АЭС без выбросов углекислого газа в атмосферу.

«Атомная генерация, вообще атом, в мире является вторыми легкими планеты. По этому показателю мы также являемся лидерами в России. Достаточно сказать, что где-то поглощающая способность всей выработки всех атомных станций — 110 миллионов тонн в год, эквивалент СО2. Это примерно 40% выбросов всего транспорта в Российской Федерации», — сказал Александр Хвалько, заместитель генерального директора — директор по сбыту АО «Росэнергоатом».

За последние два года для производства собраны отечественные комплектующие. Станции доводят до ума. Например, здесь собирают «мозги» будущей электрозарядной станции, а здесь — «нервы», то есть подсоединяют провода будущего единого механизма. В этом году скорость сборки увеличилась. Сейчас это более 15 станций в неделю.

Зарядные станции становятся все мощнее. Сейчас в Москве активно внедряют 150-киловатные ЭЗС. Пока что их 86. В этом году появится еще 70.

«У нас на эту станцию выдается 80 норма-часов, вот эта станция собирается 80. Если два монтажника у меня собирают, это значит, 40 часов собирается одна станция. Мы работаем над тем, чтобы уменьшить эти все трудозатраты, но пока так», — рассказал начальник смены Сергей Пономарев.

Здесь разрабатывают и платформы управления для реализации полного цикла создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры. В планах — до конца 2024 года внедрить сети ЭЗС в 12 регионах России, а к 2030 году занять четверть всего рынка.