Война на три фронта: что ждет Израиль после ударов по Бейруту и Тегерану

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marwan Naamani; 5-tv.ru

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Действия ЦАХАЛ уже осудила половина земного шара. Также озабоеченность выразили в ООН.

После практически синхронных ударов по Бейруту и Тегерану Израиль фактически оказался в «огненном треугольнике». По данным американской разведки, уже в августе Иран может получить материал для ядерного оружия. Ливанская группировка «Хезболла» пригрозила: нанесенный накануне удар по Бейруту, как и события в Тегеране, не останутся без ответа. Турция вновь подтвердила, что готова вмешаться в конфликт против Израиля. Движение ХАМАС обещает акции возмездия.

Израиль вынужден срочно вводить особые меры безопасности для своих посольств по всему миру и своей сборной на Парижских играх. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин продолжит.

Ударом по Тегерану Израиль хотел продемонстрировать силу, но не совсем получилось. Убили явно не того, кого хотели бы, а того, кого смогли. Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания никак не тянет на роль лидера террористов. Он скорее политик, дипломат, переговорщик — представитель умеренной части палестинского общества.

«Хания — палестинец из лагеря беженцев в Газе. Он всегда был членом исламского движения. Из всех политических деятелей ХАМАС он — самый умеренный. Он не воинственен. Он никогда не носил оружия. Был большим политиком», — заявила политолог, востоковед Низар Фарсах.

Действия Израиля осудила уже половина земного шара. Даже в ООН выразили озабоченность. Как ни крути, по всем признакам это — политическое убийство. Многие страны выходят из переговорного процесса.

В МИД Ирана гибель Хании назвали терактом и заявили, что ответственность за это несут США. Отреагировали и в МИД Катара, который был посредником.

«Политические убийства и преднамеренная эскалация против гражданского населения в секторе Газа на каждом этапе переговоров вызывают вопрос: как могут проходить переговоры, в которых одна сторона одновременно убивает своего переговорщика?» — говорится в заявлении главы МИД Катара.

В арабском мире бушуют протесты. Люди требуют мести. За сегодняшний удар по Тегерану и вчерашний по Ливану, где Израиль целился в одного из лидеров «Хезболлы» Фуада Шукра, а заодно попал в мирных жителей, убив женщин и искалечив детей.

В Тегеране подняли «Красный флаг мести». Президент Ирана Масуд Пезешкиан, на инаугурацию которого и приезжал Хания, заявил, что «захватчики-террористы» (это он об израильтянах) пожалеют о содеянном. И у Тегерана есть право «ответить подобающим образом».

«Ответ будет военным действием. Сейчас безопасность Ирана, а также Корпус Стражей Исламской Республики Ирана проводят совещание, и они приняли решение. А также Айтулла Хамнеи сделал сегодня заявление, что ответ со стороны Ирана будет очень жесткий», — говорит иранский журналист Халял Муаззин.

Израиль признал, что удар по ливанской столице — работа ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар в Бейруте по Фуаду Шукру, также известному как Сайид Мухсан», — заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Но такого же брифинга по поводу удара по Тегерану со стороны ЦАХАЛ не последовало. Видимо, поняли, что перегнули.

Израиль принимает меры безопасности: открывает бомбоубежища, усиливает охрану посольств во всем мире и охрану своей олимпийской сборной. В общем, готовится к новому витку эскалации.

Ввязаться в конфликт на Ближнем Востоке намного проще, чем из него выбраться. Потому что каждая из сторон боится сделать первый шаг к деэскалации, чтобы не показаться слабой. Поэтому вынуждены отвечать. Потом отвечает оппонент и так далее — по замкнутому кругу. Единственный более-менее рабочий вариант, как из этого всего выбраться, — это взаимный обмен демонстрационными, постепенно затухающими ударами.

Именно так было во время прошлой ирано-израильской эскалации. Но бывает и наоборот: конфликт лишь разгорается. И в этом случае Израиль рискует увязнуть в войне сразу на три фронта.