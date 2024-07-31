Несмотря на запрет: на Олимпиаде в Париже показали российский флаг

Во время трансляции Олимпиады в Париже показали флаг России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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МОК ранее запретил демонстрацию на Играх любой символики России.

Во время трансляции Олимпийских игр в Париже показали российский флаг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел во время трансляции женских соревнований по плаванию. Рядом с мировым рекордом российской спортсменки Евгении Чикуновой, который она установила прошлой весной, проплыв 200 метров брассом за две минуты и 17,55 секунды, показался российский флаг. Триколор засветился рядом с ее именем.

При этом Международный олимпийского комитет (МОК) принял решение о запрете на демонстрацию российской символики.

К летней Олимпиаде 2024 года допустили 15 российский спортсменов. Однако МОК выставил важное условие — выступать они должны в нейтральном статусе. Демонстрировать любую символику своей страны участникам Олимпиады из России строго запрещено.

По поводу этой ситуации высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, МОК демонстрирует лицемерие, говоря о том, что комитет находится «вне политики», допуская к Играм как Израиль, так и Палестину, однако отказывается давать право на участие в Олимпиаде российским спортсменам под национальным флагом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фехтовальщица Башта объяснила объятия с украинкой Харлан на Олимпиаде дружбой.