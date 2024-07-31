Итоги участия VK в «Таврида. АРТ»: 3 дня, 35 встреч и 8,5 тысячи посетителей

Фото: vk.com

Какие мероприятия прошли в пространстве VK «Место встречи вдохновения» в рамках фестиваля?

Более 8,5 тысячи офлайн-участников присоединились к образовательной и развлекательной программе с блогерами и экспертами VK, посетили музыкальные квартирники и автограф-сессии со звездами в пространстве VK «Место встречи вдохновения». Всего фестиваль «Таврида. АРТ» посетили более 60 тысяч участников из всех регионов России и 35 стран мира.

Участники фестиваля «Таврида. АРТ» присоединились к просветительской программе VK. В пространстве VK «Место встречи вдохновения» состоялось порядка 35 встреч с артистами, блогерами, специалистами и амбассадорами компании, выступили с лекциями об образовательных и карьерных возможностях, работе с контентом и ведении сообществ в соцсетях, развитии личного бренда и полезных инструментах.

В павильоне VK и на сцене «Таврида. АРТ» выступил артист лейбла VK Records — Тима Акимов, специальным музыкальным гостем от VK стал Ваня Дмитриенко.

Более 30 тысяч человек установили тематический стикерпак ВКонтакте с талисманом арт-кластера — собакой Джесси. Пользователи также активно делились атмосферой фестиваля и устанавливали статусы и обложки ВКонтакте. Гости фестиваля также смогли увезти настроение мероприятия с собой — более одной тысячи единицы мерча из специальной коллекции VK Store, выпущенный в коллаборации с проектом «Арт. Молодость».

На фестивале прошло множество спортивных активностей, среди них — открытые тренировки от VK Тренировок и масштабный вызов в сервисе VK Шаги. Вместе участники прошли более 30 миллионов шагов, а самые активные по итогам фестиваля получили призы от компании.

Компания также запустила множество диджитал-активаций — 1,5 тысячи уникальных пользователей присоединились к интерактивному квесту в сервисе «Другое Дело», участники фестиваля опубликовали более двух тысяч историй ВКонтакте с хэштегом #VКнаТавриде и вертикальных видео в конкурсе #ВдохновляйсVККлипами в сервисе VK Клипы и получили за это подарки. Аудитория диджитал-активаций c сервисами VK на фестивале составила свыше 40 тысяч человек.

VK — стратегический партнер Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ», который состоялся с 26 по 28 июля 2024 года. Актуальные новости проекта можно найти в сообществе арт-кластера «Таврида».