«Это частое явление»: как утрата близких ускоряет процесс старения

Фото, видео: www.globallookpress.com / 002 Gabriel Szabo; 5-tv.ru

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Насколько сильно смерть любимых людей может сказаться на здоровье?

Стресс из-за потери близких может привести к преждевременному старению. Об этом рассказал врач-гериатр, геронтолог и нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с 5-tv.ru.

Не так давно ученые из Колумбийского университета провели исследование, в результате которого выяснилось, что существует прямая связь между смертью близких и ускорением биологического старения человека на уровне ДНК.

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья и переживаниях больше 12 тысяч человек. Результаты работы были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Российский ученый во многом согласен с американскими коллегами и уточняет, что старение — это процесс снижения жизнеспособности с возрастом, который не зависит от времени года и каких-либо внешних условий.

Какими бы мы ни были сильными и здоровыми сейчас — нас всех настигнет эта участь.

Однако Новоселов отмечает, что это действительно животрепещущая тема. Очень часто после смерти близкого человека люди буквально чахли на глазах, но все эти потери являются неотъемлемой частью нашей жизни.

«Это частое явление, потому что наши близкие — это часть нас. Соответственно, проблема ухода из жизни, особенно родителей, которые являются нашим „корнем“, и которая оставляет нас уже следующими в ряду поколений, — это такая вечная проблема, которая, требует самого серьезного обсуждения», — говорит он.

Эксперт считает, что внешние факторы действительно могут сильно ускорить наше старение.

«Этот процесс действительно зависит от внешних факторов. Особенно от вот таких вот явлений, которые напоминают посттравматическое стрессовое расстройство», — говорит он.

Конечно, все мы — люди, поэтому жить без стресса и переживаний у нас не поучится. Тем не менее врач советует научиться всем отпускать ситуацию, даже если это бывает очень сложно.

При этом каждый человек, безусловно, реагирует на внешний мир по-своему: кто-то более чувствительный, а кто-то менее. Кто-то может очень долго и глубоко переживать утрату, отмечает он.

«Я во многих случаях говорю, что ситуацию нужно отпустить, то есть оставить родителей в памяти, но, тем не менее, двигаться по жизни дальше», — говорит Новоселов.

Что касается нашей страны, то можно наблюдать такую ситуацию чаще среди женщин, так как мужчины живут в среднем на десять лет меньше.

Эксперт советует усилить социальные связи, чтобы к старости у вас был большой круг общения. Это и друзья, и дети.

Ранее 5-tv.ru писал, почему перед отпуском возникает стресс.