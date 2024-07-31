Пропал из российской колонии? Где находится осужденный американец Пол Уилан

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Мужчина в 2020 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения.

Адвокат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана — Владимир Жеребенков —опроверг 5-tv.ru распространившуюся в СМИ информацию о том, что преступник пропал их колонии. Известно, что шпион отбывает в РФ 16-летний срок.

«Нет, он не пропал. Он может полгода в одной зоне побыть, тут же перейти на другую зону. Побыть там полгода, могут в следующую перекинуть. Он находится в колонии № 17. Если бы его переводили, то мы получили бы уведомление», — отметил адвокат.

Вопрос о возможном обмене и помиловании осужденного сейчас между государствами не обсуждается. Такое решение может быть принято только после выборов нового президента США.

Пол Уилан является гражданином сразу нескольких государств — США, Канады, Ирландии и Великобритании. Он был задержан в Москве еще в конце декабря 2018 года. Против американца возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор Штаты пытаются обменять его по схеме обмена заключенными.

В феврале этого года Госдеп США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Уиланом, где отметил, что работа по возвращению американских граждан в Вашингтоне продолжится.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд отклонил апелляционную жалобу Аяза Шабутдинова на продление ареста.