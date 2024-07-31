«Мы дружны»: российская фехтовальщица объяснила объятия с украинкой на Олимпиаде

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Уроженка Тольятти выступила на соревнованиях от сборной Азербайджана.

Уроженка России Анна Башта, выступившая на соревнованиях по фехтованию на Олимпийских играх — 2024 в Париже от Азербайджана, раскрыла, зачем обняла украинскую коллегу Ольгу Харлан. Свой поступок она разъяснила в беседе с Sputnik Азербайджан.

Встреча 1/8 финала олимпийского турнира саблисток состоялась 29 июля. В этом этапе соревнований победила Харлан, после чего Башта подошла к оппонентке и обняла ее.

Оказалось, что спортсменки знакомы с детства и являются давними подругами.

«Мне кажется достаточно глупо общаться за пределами дорожки и не пожимать руку, не поздравлять друг друга на ней. Мы все очень дружны и не только с Олей. Проводим вместе время на сборах и соревнованиях», — рассказала фехтовальщица.

Россиянка Анна Башта до 2019 года представляла Россию, после чего начала выступать под флагом Азербайджана.

Олимпийские игры 2024 года в Париже начались с ряда скандалов. Сперва прогремела церемония открытия, которая повергла в шок даже самых раскрепощенных спикеров своей вульгарностью, а затем сотрудники отеля, в котором остановилась делегация Международного олимпийского комитета (МОК), устроили забастовку из-за нищенских зарплат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США потребовали пересмотра правил Олимпийских игр после трансляции церемонии открытия в Париже.