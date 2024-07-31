Потребляет каждый второй: когда в России запретят продажу энергетиков детям
Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Фото: 5-tv.ru
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Данный законопроект сегодня рассмотрели депутаты.
Государственная дума приняла законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ГД.
«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон после одобрения в Совфеде и подписания президентом должен вступить в силу 1 марта 2025 года. Продавцы будут иметь право требовать паспорт у лиц, которые выглядят моложе 18 лет.
Запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики.
Отдельные субъекты России вправе установить свои собственные запреты на торговлю энергетическими напитками, такие как время и место продажи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту и онкологии, а превышающая норму концентрация лимонной кислоты в них может вызвать развитие язв и эрозий на слизистой.