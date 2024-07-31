Охота началась: россиянки бегают по клиникам в поисках биоматериала Дурова

URA.RU: в Москве можно зачать ребенка от Павла Дурова

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Ранее бизнесмен заявил, что является отцом более ста детей по всему миру, а его биоматериал до сих пор хранится в столичном медучреждении.

В Москве можно забеременеть от бизнесмена Павла Дурова. Об этом пишет агентство URA.RU.

Согласно анкете, оказавшейся в распоряжении издания, Дуров именуется как «донор спермы шесть». Его рост оставляет 176 сантиметров, а вес — 72 килограмма. По гороскопу этот мужчина указывается как Весы, а предпочтительный жанр кино — драма «12 разгневанных мужчин» 1957 года.

При этом средний балл в школе и вузе — пять, а по образованию этот загадочный донор является профессором и доктором филологических наук. По профессии — программист и предприниматель. Также отмечается, что этот донор вегетарианец и жаворонок.

Существует большая вероятность того, что эти данные принадлежат именно создателю Telegram, так как в анкете указано все, что соответствует вкусам Дурова, и о чем он сам заявлял в интервью.

Кроме того, все внешние данные также совпадают с параметрами предпринимателя.

Агентство также поговорило с представителем этого медучреждения и выяснило, что данная клиника репродукции не продает этот генетический материал в другие места.

«Биоматериал от этого донора мы не продаем в другие клиники, его можно использовать только у нас», — рассказали собеседники агентству.

Генетический материал Дурова на данный момент все еще хранится в одной из московских клиник.

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