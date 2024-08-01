Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Купание в фонтане в этот праздник имеет гораздо более глубокий смысл, чем все привыкли думать.

Ежегодно 2 августа в России отмечают день «голубых беретов», «крылатой пехоты», либо же просто День Воздушно-десантных войск (ВДВ). В материале 5-tv.ru можно узнать немного больше об истории, традициях этого праздника, а также о том, как оригинально поздравить с ним своих близких.

История Дня ВДВ

2 августа отнюдь не случайно было выбрано датой для празднования Дня ВДВ. В этот день в 1930 году во время учения Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным-теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, а также их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Формирование ВДВ началось еще в 1932 году, тогда в нескольких военных округах появились авиационные батальоны особого назначения.

К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью десять тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны (ВОВ) и не раз проявляли массовый героизм.

С февраля 1988 года российские десантники принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение, предотвратило прорыв 2,5 тысяч боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.

Сегодня ВДВ — одна из важнейших частей российской армии. 31 мая 2006 года российский лидер Владимир Путин своим указом постановил, что каждый год 2 августа будет отмечаться праздник этого подразделения — День ВДВ.

Традиции Дня ВДВ

Традиционно 2 августа десантники и ветераны ВДВ надевают тельняшки и береты, а затем отправляются на прогулку по паркам и городским площадям. На День ВДВ также принято гордо разъезжать по городу на автомобиле, размахивая флагом десанта.

Мало кто знает, но традиционным угощением ко Дню ВДВ являются арбузы — именно эта ягода поспевает как раз к началу августа. Отмечающие праздник также купаются в фонтанах. Эта традиция, которая многим кажется достаточно некультурной, имеет достаточно глубокий смысл — считается, что десантники хотят быть ближе к небу, именно поэтому окунаются в воду, в которой отражается небосклон.

В России 2 августа часто проходят торжественные концерты, приуроченные ко Дню ВДВ. Помимо выступления артистов, на них часто награждают отличившихся десантников, а также чтят память героически погибших товарищей.

Покровителем Воздушно-десантных войск считается пророк Илия (Илья), повелитель грома, небесного огня и дождя. Это он расчищает десантникам небо для удачного прыжка. Именно 2 августа отмечается день памяти этого почитаемого ветхозаветного святого. Поэтому в День ВДВ ветераны и действующие военнослужащие обычно приходят на улицу Ильинку в Москве — там в честь святого устраивают крестный ход от храма Илии Пророка к Лобному месту на Красной площади.

Что подарить на день ВДВ, как поздравить десантника

Как уже упоминалось, ко Дню ВДВ власти часто организуют торжественные концерты, на которых представители страны или отдельных муниципалитетов поздравляют военнослужащих. Также в этот день принято звонить сослуживцам, даже тем, с кем давно была утрачена связь. Считается, что в День ВДВ каждый десантник должен совершить звонок своей любимой женщине: это может быть не только супруга или возлюбленная, но и мать, бабушка, сестра.

Десантникам на День ВДВ принято дарить полезные и практичные подарки, желательно — с их профессиональной символикой. Хорошим подарком может стать и традиционная тельняшка, термокружка, набор рюмок или столовых принадлежностей с символикой ВДВ. Однако значок подразделения на презенте не обязателен — десантнику можно преподнести что-то, что будет напрямую ассоциироваться с мужественностью — многофункциональные ножи, кожаные сумки или фляги.

Если вы хотите подарить близкому человеку, который отмечает день ВДВ, что-то никак не связанное с символикой десанта, — это точно не пойдет вразрез с традициями праздника. Подарок может относиться к чему угодно, включая хобби и интересы.

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