Нападали и снимали на видео: в Мытищах возбудили дело против группы мигрантов

В Мытищах возбудили уголовное дело после нападений группы мигрантов на прохожих

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Свои действия они записывали на камеру и публиковали в интернете.

Уголовное дело возбудили после череды нападений мигрантов на прохожих в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Поводом к возбуждению дела стала серия нападений на случайных прохожих. Правонарушители имели претензии к внешнему виду пострадавших, а свои действия они записывали на камеру и публиковали в интернете.

«Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Государственная дума 23 июля приняла законопроект о высылке мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России. Также предлагается уменьшить допустимый срок пребывания в стране без визы до 90 дней в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Уфе арестовал обвиняемого мигранта в незаконном лишении свободы 16 детей.