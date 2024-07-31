«Гораздо глубже»: Бакальчук раскрыла, когда у нее с мужем начались проблемы

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Первый крупный скандал в семье произошел еще в 2023 году.

Основатель одного из самых крупных в России маркетплейсов Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что проблемы с мужем у нее начались задолго до объединения компании с оператором наружной рекламы Russ. Об этом сама предпринимательница рассказала в интервью для KP.RU.

«Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ», — заявила Бакальчук.

По ее словам, первый крупный конфликт с супругом у них произошел еще в ноябре 2023 года, однако та шумиха, которую Владислав поднял на фоне слияния Wildberries с Russ, стала последней каплей в чаше терпения Бакальчук.

Глава Wildberries отметила, что из маркетплейса сейчас строят мировую компанию, и этому не должна помешать точка зрения ее уже почти бывшего супруга. Бакальчук утверждает, что Владислав знал о предстоящем слиянии компаний с самого начала.

«В этом году компании исполняется 20 лет. За это время мы прошли большой путь — от штучных заказов до крупнейшего маркетплейса страны. Но и мы, как говорится, в какой-то момент уткнулись в стеклянный потолок», — подчеркнула основательница Wildberries.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытках рейдерского захвата Wildberries. По его словам, он встретился с одним из основателей маркетплейса Владиславом Бакальчуком, который сообщил, что проблемы начались еще в марте этого года. Якобы тогда его супругу Татьяну Бакальчук оградили от него и их детей. А уже в июле начались юридические махинации по передаче активов в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor.

Сама Бакальчук позднее опровергла данные о захвате компании. Владелица крупнейшего маркетплейса заявила, что ее никто не брал в заложники. Она просто уходит от мужа.

Ситуацию прокомментировали в Кремле, заявив, что власти России не могут вмешиваться в вопрос об объединении маркетплейса Wildberries с компанией Russ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бакальчук подала в суд заявление на развод со своим супругом.