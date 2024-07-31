Умерший в СИЗО бизнесмен был фигурантом дела экс-замминистра Булгакова

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Игорь Котельников был арестован по уголовному делу о присвоении или растрате.

Скончавшийся в столичном СИЗО бизнесмен Игорь Котельников был четвертым фигурантом уголовного дела бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Котельников проходил по делу о «Присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере». Его арестовали в июне, а уже в середине июля стало известно, что он скончался в следственном изоляторе из-за проблем с сердцем.

Котельников был связан с компаниями ООО «Консервпаклам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые фигурируют в уголовном деле экс-замглавы Минобороны. Собственники АО «Грязинский пищевой комбинат», чьи интересы, согласно информации следствия, лоббировал Булгаков, являются бенефициарами данных компаний.

Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля по делу о коррупции и поместили в столичный СИЗО «Бутырка». Позже стало известно, что по делу Булгакова проходят еще три фигуранта — Александра Михайленко, Валерия Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они являются руководителями предприятия «Грязинский пищевой комбинат» и подозреваются в поставке некачественных пайков для военных по завышенным ценам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все трое фигурантов, которые проходят по делу Булгакова, останутся под арестом до 18 сентября.