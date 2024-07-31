Трудовые мозоли: названы профессии с самой вредной сидячей работой

Фото: 5-tv.ru

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И каким проблемам может привести подобный образ жизни?

Наиболее вредная сидячая работа оказалась у финансистов и IT-специалистов. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-проктолог Анастасия Травникова.

«Они проводят почти все рабочее время за компьютером примерно в 95% случаев», — подчеркнула специалист.

Далее в этом списке — логисты, сотрудники маркетинга и PR, а замыкают его госслужащие, которые проводят за рабочим столом около 80% времени.

Травникова отметила, что пониженная подвижность — гиподинамия — может вести к таким серьезным проблемам со здоровьем как ожирение и венозный застой крови в малом тазу. Более того, постоянное сидение чревато появлением геморроя. Чтобы всего этого избежать, специалист посоветовала уделять внимание физической активности. Например, гулять на свежем воздухе и делать разминку в перерывах между работой.

Ранее 5-tv.ru писал, как заботиться о сосудах в случае сидячей работы.