Без сознания: водитель грузовика после ДТП с поездом под Волгоградом оказался в реанимации

Водитель, влетевший в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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В тяжелом состоянии остается и пассажирка опрокинувшегося поезда.

Водитель большегруза, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, продолжает находиться в бессознательном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«Водитель находится без сознания в реанимации, его состояние по-прежнему тяжелое», — уточнил собеседник агентства.

В тяжелом состоянии остается и 52-летняя пассажирка поезда-участника ДТП.

Днем 29 июля водитель КАМАЗа вылетел на железнодорожные пути, проигнорировав красный свет, на перегоне Гремячая — Котельниково. В этот момент по путям следовал пассажирский поезд Казань — Адлер, с которым и столкнулся автомобиль. В результате столкновения с рельсов сошли девять вагонов поезда, еще семь опрокинулись.

В аварии под Волгоградом пострадали около 140 человек, 30 из них пришлось госпитализировать. Два дня спустя в медучреждениях остаются девять человек, включая одного ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры опрокинувшегося поезда под Волгоградом прибыли в Адлер.