Заключившим контракт на службу в зоне СВО до 31 декабря выплатят 400 тысяч рублей

Путин подписал указ о единовременной выплате 400 тысяч контрактникам на СВО

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Заключившие с 1 августа контракт для службы в зоне СВО военные получат единовременную выплату в 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, единовременную федеральную выплату получат те военные, которые заключат контракт на службу в зоне СВО сроком на год или более до конца 2024 года.

Стоит упомянуть, что региональным властям также было порекомендовано выделить такую же сумму из средств субъекта РФ — сверх указанной в указе президента.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ раскрыло зарплаты военных в зоне спецоперации, которые они получали в 2023 году.