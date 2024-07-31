После убийства троих детей Великобританию захлестнули протесты

Фото, видео: 5-tv.ru

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Митинги прошли в нескольких городах страны.

Массовые беспорядки на северо-западе Англии: в британском Саутпорте сотни человек вышли на улицы после того, как 17-летний подросток убил троих детей. Они занимались в студии танцев, когда преступник совершил нападение. Жители города вышли на траурный митинг у здания местной мечети. Но он быстро перерос в ожесточенные стычки с полицией.

Во время столкновений более 20 сотрудников полиции пострадали. Протесты также прошли в Лондоне и других британских городах, но они были более мирными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что британцы встревожились после новостей о здоровье Кейт Миддлтон. Дело в том, что принцесса решила полностью сосредоточиться на своем восстановлении и семье. Общественность переживает за любимицу публики и за то, что теперь вновь наступит молчание, которое породит множество теорий.