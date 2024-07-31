Спасатели локализовали пожар в детской игровой комнате в Москве

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России/ mchs_official; 5-tv.ru

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Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В Москве, в поселке Михайлово-Ярцевское, спасатели локализовали возгорание в детской игровой комнате на территории частного загородного клуба. Кадры с места происшествия и тушение пожара опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegraam-канале.

В тушении кровли детской игровой комнаты были задействованы 39 спасателей и 12 единиц техники. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

К слову, накануне возгорание произошло в цеху по производству химической продукции в Екатеринбурге. О начале пожара стало известно около 17:00 по московскому времени. Пожар охватил 800 квадратных метров. В районе происшествия жители города видели огромный столб черного едкого дыма. Спасатели быстро приступили к тушению пожара с кровли, однако совсем скоро она обрушилась. Спустя два часа пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок погиб во время пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске.