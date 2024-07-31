Мировой рекорд: Конюхов пробыл на льдине у Северного полюса почти три недели

Конюхов пробыл на льдине у Северного полюса почти три недели

Фото: © РИА Новости / Илья Тимин

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Рекорд был установлен как по длительности нахождения на станции, так и по пройденному расстоянию — 239 километров.

Знаменитый путешественник Федор Конюхов побил мировой рекорд, пробыв на льдине у Северного полюса почти три недели. На одиночной дрейфующей станции он провел 20 дней 22 часа и 45 минут, сообщили на его сайте.

«Конюхов провел в одиночестве на льдине 502 часа и 45 минут, за которые прошел 239 километров. Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 километра, максимальное значение составило 113,66 километра», — написали представители Конюхова.

Дрейфовать Конюхов начал 9 июля в 16:30 по московскому времени, до 14 июля 23:00 он был на площади 25 квадратных километров. 18 июля в 3:30 по московскому времени путешественник пересек нулевой меридиан и вернулся в Восточное полушарие. Российская дрейфующая полярная станция Конюхова достигла самой южной точки своего маршрута 23 июля в 18:00, после чего под влиянием ветра начался третий финальный этап дрейфа в северо-восточном направлении.

«Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность, с мокрым снегом, градом и ледяным дождем. Скорость ветра порывами достигала 60 км/ч», — добавили представители Конюхова.

Полученные в ходе дрейфа записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана будут изучены и интерпретированы лабораторией техники подводных исследований и испытаний института океанологии РАН им. П. П. Ширшова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге разработали прототип воздушного шара для Федора Конюхова.