«Он много значил в моей жизни»: Долина пожалела, что не простилась с Магомаевым

Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Yakovlev

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Артистка даже расплакалась, вспоминая день похорон золотого голоса СССР.

Певица Лариса Долина призналась — она до сих жалеет, что не присутствовала на прощании с золотым голосом СССР Муслимом Магомаевым. Хотя он для нее очень многое значил. В этом певица призналась в интервью для YouTube-канала «Татарка FM».

Знаменитость вспомнила, что первая пластинка, которую она услышала, была с песнями Магомаева. Ее так очаровал его голос, что она буквально стала поклонницей певца.

«Это был совершенно новый тип артиста. Это тот человек, которого ждали много-много лет, который совмещал в себе так много стилей и так чувствовал каждую песню, которую пел, и так умел этим голосом рассказать любую историю, что зрители сразу ему доверяли», — заявила Долина.

Пластинки с песнями Магомаева Долина заслушала до дыр. Такой интерес к певцу даже ее сестер немного раздражал, но артистка все равно продолжала слушать их. Спустя время ей довелось познакомиться с оперным певцом. Это случилось на концерте. Событие оставило неизгладимое впечатление на знаменитость. Тогда Магомаев уже знал имя Долиной, чему она была очень удивлена, а также признался, что любит ее творчество. Чуть позже артистка оказалась на его дне рождении. На мероприятие Магомаев пригласил ее по телефону.

«Я потеряла дар речи», — вспоминала она.

Единственное, что до сих пор тревожит Долину, когда она вспоминает Магомаева — это прощание с ним. Тогда в 2008 году она не смогла присутствовать на похоронах.

«Так жалею, что не успела с ним попрощаться! Как же я жалею! Он очень в моей жизни много значил», — сказала Долина и заплакала.

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