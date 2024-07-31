Шантаж: Киев поставил Словакии условие в вопросе транзита российской нефти

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Что захотела украинская власть взамен?

Киев поставил Словакии условие в вопросе транзита российской нефти. Чтобы страна вновь стала получать топливо, она должна запустить механизм, предусмотренный договором об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак агентству Reuters.

«Украина готова решать возможные проблемные вопросы после того, как Словакия задействует соответствующий механизм в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. На сегодняшний день этого не сделано», — сказал Андарак.

К слову, РФ является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, это — до 80% всего годового энергопотребления страны, остающейся нашим партнером. Почти 60 миллионов баррелей нефти и восемь с половиной миллиардов кубометров газа, такие цифры привели в Будапеште.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и еще одна европейская страна — Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина выступила против мирного соглашения с Россией.