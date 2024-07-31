Что задумал Дуров: основатель Telegram намерен открыть исходный код своей ДНК

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

Юристы уверены, что это не самое лучшее решение.

Одной из самых обсуждаемых тем минувших суток стало заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что, как минимум, в 12 странах у него живет более сотни детей, так как много лет он сдавал в клиники свое семя. Практика распространенная, но в данном случае донор — миллионер, известный во всем мире, и он намерен раскрыть свою ДНК. Уверяет, что с благими намерениями.

Но, во-первых, это не законно, нарушение главной тайны искусственного оплодотворения. А во-вторых, не надо забывать, что Дуров — бизнесмен, способный на нестандартные решения, ради одной ему известной цели. И не исключено, что заявление о детях это начало крупнейшей в мире лотереи… Или аферы.

По крайней мере в России биоматериал Дурова уже можно легко купить в сети — за миллион. Хотя стоит все намного дешевле. Нам удалось разыскать клинику, где, по словам самого владельца Telegram, есть его образцы. Что же на самом деле задумал Дуров — попытался понять корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

«Нет меня, я покинул Расею. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих Елисейских полях».

Когда Высоцкий писал эти строки, Дурова еще в планах у родителей не было, но это прямо про него. Ну а что? Расею покинул? Покинул. Девочки в соплях? Судя по торсу Павла, не исключено. А теперь выясняется, что какие там Елисейские поля! Семечки свои Дуров сеял аж в 12 странах. Это он сам написал в Telegram.

«15 лет назад друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей и попросил меня сдать сперму для их будущего ребенка. Я долго смеялся, прежде чем понял, что он был совершенно серьезен», — написал Павел Дуров.

Павел сдал сперму, а доктор сказал, что она качественная, и неплохо бы сдать больше. «Ничего — себе, все — людям!» В итоге Дуров сдавал ее много лет. Биоматериал Павла даже обнаружился в одной из московских клиник.

— Есть еще его сперма здесь?

— Есть.

— А сколько стоит?

— 35.

В Досье Дурова нет детских фотографий. Да и увидели дамочки это сравнение, может быть и отказались бы. А так для них главное, что человек, создавший сначала "Вконтакте", а потом Telegram не может быть дурнем. Сам Дуров с этого ничего не имеет — все ради «любви к искусству». По словам Павла, у него около сотни биологических детей по всему миру.

«Я планирую открыть исходный код своей ДНК, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — признался Дуров.

А тут любопытно. С чего Павел так разоткровенничался, он всегда старался быть непубличным. Возможно, среагировал на вот этот пост?

«В 2012 году я познакомилась с Павлом, и с начала 2013 года мы стали жить вместе как семейная пара в Санкт-Петербурге, где родились трое наших детей. В 2018 году, как только самому младшему ребенку исполнилось несколько месяцев, я переехала с детьми в Европу…» — написала Ирина Болгар, представившаяся матерью троих детей Павла Дурова.

Дама с детьми сейчас в Швейцарии. Тоже неплохо. Другой вопрос: что теперь Дуров будет делать с открытием кода ДНК. Это сколько же наследников набегут?!

«Любая женщина, которая получила своего ребенка путем ЭКО, может сделать соответствующий анализ, и код своего ребенка сравнить с кодом ДНК Дурова. Если выяснится совпадение, я думаю, многие женщины пойдут на придумывание различных историй, как они познакомились с Дуровым, как произошла случайная половая связь...» — отметил юрист Александр Хаминский.

Если же Дуров пойдет дальше и попытается объединить отпрысков сам, то может быть еще хуже.

«Если предположить, что такая ситуация происходит, и донор находит результаты использования своего биоматериала, если так можно выразиться, в этой части можно рассматривать это как нарушение тайны личной и семейной жизни», — предупредила юрист Татьяна Стрижова.

То есть задача опасная и, в любом случае, сложная.