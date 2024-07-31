Новое лекарство: препарат против болезни Бехтерева проходит клинические испытания в РФ

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Разработку уже опробовали на себе первые пациенты.

Первый в России пациент с болезнью Бехтерева получил отечественный препарат, способный победить этот недуг. Это тяжелое аутоиммунное расстройство, при котором суставы становятся хрупкими, малоподвижными, а тело пронзает невыносимая боль. И вот наши ученые, первыми в мире, разработали лекарство. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко все объяснит.

Спокойно вставать с кровати, много гулять пешком — раньше о таких простых вещах Даниэль мог только мечтать. Начинать день без анальгетиков было невозможно.

«Болят плечи, тазобедренные суставы, челюсть. Именно какие-то подвижные части тела», — поделился Даниель.

У Даниэля анкилазирующий спондилит или болезнь Бехтерева — тяжелое аутоиммунное заболевание. Собственную хрящевую ткань организм воспринимает как инородное тело и постепенно ее уничтожает.

При болезни Бехтерева 4% Т-лимфоцитов становятся агрессорами: они участвуют в синтезе особых белков цитокинов, которые и приводят к воспалениям. Раньше все препараты были направлены именно на борьбу с этими белками, но ученые университета имени Пирогова и компании Biocad применили другой подход, куда более эффективный и инновационный.

Новый препарат — это средство так называемой таргетной терапии. Лекарство воздействует точечно, уничтожая патологические Т-лимфоциты, не трогая при этом, здоровые ткани.

«Много лет изучали, кто именно является такими главными зачинщиками воспаления, и сделали такой препарат, который действует целенаправленно», — пояснил руководитель центра генно-инженерной биологической терапии клинической ревматологической больницы № 25, кандидат медицинских наук Антон Чудинов.

Даниэль согласился поучаствовать в клиническом исследовании. Теперь эта капельница для него как волшебный эликсир.

«Меньше утренней скованности, меньше болит, тебе легче что-то делать, вставать...» — поделился участник клинических исследований препарата «Сенипрутуг» Даниэль.

Испытывает на себе новый препарат и Сергей Сидоров — бывший моряк, которого постоянная боль беспокоила с 30 лет.

«Ощущение облегчения пришло, наверное, месяца через три, четыре. Я прекрасно нагибаюсь, поднимаю некоторые тяжести, могу пройти два-три квартала», — рассказал участник клинических исследований препарата «Сенипрутуг» Сергей Сидоров.

«Сенипрутуг» — такое название препарату присвоила ВОЗ — это концентрат для приготовления раствора. Попадая внутрь организма по капельнице, лекарство само находит клетки-агрессоры и оперативно их устраняет.

«Это инновационный, первый в классе препарат на основе иммунноглональных антител, который потенциально способствует торможению, вплоть до полной остановки иммунно-воспалительного процесса при болезни Бехтерева. С перспективой потенциально предотвратить прогрессирование болезни», — заявила директор департамента научного развития биотехнологической компании Biocad Анна Владимирова.

Первая партия уже готова — закупать «Сенипрутуг» могут лечебные учреждения.

Капельницы ставят раз в три месяца, пока не наступит стойкая ремиссия. Затем интервалы между процедурами постепенно увеличивают. Показание к применению пока только одно — анкилозирующий спондилит, но расширить перечень может третья фаза клинических испытаний. Она уже началась.