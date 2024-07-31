Удар по Бейруту: шесть детей пострадали в результате атаки Израиля

Фото, видео: Reuters TV; 5-tv.ru

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ЦАХАЛ атаковал новые позиции «Хесболлы».

Именно в эти минуты решается вопрос о том, что на планете может начаться еще одна война. Израиль этим вечером нанес ракетные удары по пригороду Бейрута. Есть погибшие и раненные. И пока еще под обломками ищут людей, Тель-Авив тут же заявил, что произойдет развитие конфликта по-новому и зависит все только от Ливана. То есть израильтяне переложили ответственность, предполагая, что может быть ответная атака. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков о том, что сейчас происходит в Бейруте.

Весь южный пригород Бейрута всего за несколько мгновений превратился в зону бедствия, окутанную бетонной пылью и дымом. Жители столицы Ливана знали, что Израиль готовит атаку. Но она все равно застала их врасплох. Мощнейший взрыв практически уничтожил одно из зданий, несколько жилых домов рядом — серьезно повреждены.

К месту ракетной атаки устремились пожарные и машины скорой помощи. Разбирать завалы спасателям помогают добровольцы. Люди шокированы и возмущены действиями ЦАХАЛ. Водители всех автомобилей, проезжающих мимо места ракетного удара, сигналят в знак поддержки пострадавшим.

Израильское военное командование уже заявило, что нанесло точный удар по штаб-квартире «Хезболлы», убиты два полевых командира. Среди них — офицер, который, как утверждает израильская разведка, прямо причастен к ракетному обстрелу Голанских высот 27 июля. Тогда в арабском поселке на спорной территории — контролируемых Израилем Голанах — погибли 12 жителей. Правительство Нетаньяху вслед за США заявило, что это дело рук ливанского шиитского движения «Хезболла», якобы запустившего иранскую ракету.

Сразу после удара по пригороду Бейрута на улицы вышли тысячи ливанцев. Их стихийный марш — в поддержку «Хезболлы». Люди требуют нанести ответный удар по израильтянам, за их атаку мирных жилых кварталов.

«Хезболла» уже предупредила еврейское государство, что любой удар по Бейруту встретит с ее стороны жесткий и решительный ответ. И, кажется, новая масштабная война совсем близко, Израиль уверяет, что по северу страны с ливанской территории были выпущены десятки снарядов и беспилотников, возникли пожары. И с каждым часом обстановка на границе Ливана и Израиля — все напряженнее, из приграничных поселков с обеих сторон массово бегут жители.