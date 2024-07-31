«Может послать на три буквы»: почему Юлия Ковальчук скрывала обе беременности

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

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В прошлом году певица и ее муж, певец Алексей Чумаков, во второй раз стали родителями.

Певица Юлия Ковальчук призналась, что, будучи в положении, чувствует себя уязвимой, поэтому особенно не хочет читать сплетни о себе в сети. Именно по этой причине она и ее супруг, певец Алексей Чумаков, тщательно скрывали обе ее беременности не только от поклонников, но и от звездных коллег.

«Мне кажется, это наше желание — не запускать в личную жизнь ненужную энергию. В силу вседозволенности и всеинформированности любой человек может послать на три буквы, написав тебе в соцсетях и рассказав, как ты должна выглядеть», — поделилась Ковальчук в беседе с Натальей Подольской.

Певица также поблагодарила журналистов, которые узнали, но не стали раскрывать ее секрет. Дело в том, что на последних сроках второй беременности Ковальчук по медицинским показателям жила в Испании, и там ее сфотографировали. Снимок оказался в распоряжении СМИ, однако редакция предупредила певицу о наличии фото и пошла на компромисс.

По словам Ковальчук, она несуеверный человек, но хранить беременность в тайне ей комфортнее. К слову, своих дочерей звездная пара публике не показывает. Известно лишь, что вторую дочь — Алисию — певица родила в прошлом году, а старшей — Амелии — на тот момент было уже пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юлия Ковальчук, по ее словам, готова в третий раз стать мамой.