Татьяна Бакальчук подала иск в суд о расторжении брака

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Основательница маркетплейса Wildberries разводится с супругом на фоне слухов о рейдерском захвате компании.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск о расторжении брака со своим мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Предметом иска стали требования, вытекающие из семейных отношений. Решение о принятии иска к производству пока не принято.

Предпринимательница 24 июля подтвердила, что разводится со своим мужем, совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком.

За день до этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытках рейдерского захвата Wildberries. По его словам, он встретился с одним из основателей маркетплейса Владиславом Бакальчуком, который сообщил, что проблемы начались еще в марте этого года. Якобы тогда его супругу Татьяну Бакальчук оградили от него и их детей. А уже в июле начались юридические махинации по передаче активов в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor.

Также Кадыров сообщил, что захват Wildberries осуществляется при поддержке братьев Левана и Роберта Мирзоян, «известных своими рейдерскими махинациями».

Ситуацию прокомментировали в Кремле, заявив, что власти России не могут вмешиваться в вопрос об объединении маркетплейса Wildberries с компанией Russ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Тимати собирается помирить основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук с ее мужем.