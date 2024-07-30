Армия Израиля нанесла ракетный удар по объектам «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ сообщила, что нанесла авиаудар по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Фото: Reuters / Ahmad Al-Kerdi

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Целью атаки был один из командиров движения, причастный к субботнему обстрелу деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте.

«Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство множества других израильских мирных жителей», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что самолеты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута. Целью удара был один из командиров «Хезболлы» Фуад Шукар, известный как «Хадж Мохсен».

Сообщается, что в результате израильской атаки погибли два человека. Есть ли среди них Шукар, пока неизвестно.

Опубликованные очевидцами кадры свидетельствуют об обрушении и повреждении нескольких жилых зданий. Также видно, что взрывной волной повреждены десятки автомобилей, от места удара отбегают люди.

Накануне Израиль нанес массированный удар по Ливану. Местные СМИ сообщают, что под огнем артиллерии оказались 15 населенных пунктов на юге и востоке страны. Также беспилотник атаковал штаб ливанской группировки «Хезболла», в результате там вспыхнул пожар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал жестокий ответ за обстрел Голанских высот, где в минувшую субботу один из снарядов упал на футбольное поле, погибли 12 человек, десятки пострадали.

В израильском кабмине ответственность за атаку возложили на «Хезболлу», однако группировка свою причастность к удару отрицает. По их версии, на футбольное поле упала одна из ракет израильской системы «железный купол».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль призвал исключить Турцию из НАТО из-за угроз ее лидера Реджепа Эрдогана «войти в Израиль» в качестве поддержки Палестины.