Дело о смерти рэпера Энди Картрайта снова рассмотрит суд в Петербурге

Фото: Instagram* / kkkartrait

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Тело исполнителя нашли расчлененным в холодильнике в его квартире 30 июля 2020 года.

Новое судебное заседание по делу о смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) пройдет в Петербурге. Об этом сообщили 5-tv.ru в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что заседание состоится 2 августа с другим судьей, поскольку судья Анжелика Морозова ушла в отставку. В связи с этим рассмотрение дела начнется заново согласно ст. 242 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Неизменность состава суда»).

О смерти Картрайта стало известно 30 июля 2020 года. Его останки были обнаружены в холодильнике среди продуктов в квартире на Невском проспекте, где он жил с женой и ребенком.

Супруга рэпера Марина Кохал на допросе заявила, что ей пришлось расчленить тело супруга и инсценировать его исчезновение, так как накануне он якобы скончался от передозировки наркотиков, а это, по ее словам, недостойная рэпера смерть. Однако судмедэксперты не обнаружили следы веществ в крови Картрайта и опровергли ее версию.

Супругу рэпера заключили под стражу, однако в октябре 2021 года отпустили под домашний арест. Прокуратура Центрального района Петербурга 29 апреля 2022 года утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Кохал вину не признала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге спустя 33 года после гибели певца Игоря Талькова суд начал рассматривать обвинение против его убийцы.

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