В ДНР вынесли приговор финскому наемнику, добровольно вступившему в ряды ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За работу на киевский режим он получил порядка двух миллионов рублей.

Донецкий суд вынес приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику из Финляндии Топи Хухталу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Финляндской Республики Топи Хухтала. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ („Участие наемника в вооруженном конфликте“)», — процитировали приговор суда в ведомстве.

Как удалось установить следствию, с марта 2022 года по май 2024 года Хухтала принимал участие в боевых действия в рядах ВСУ, будучи в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины. При этом через два месяца своей службы он занял должность командира скандинавского взвода Team Wiking в составе указанного выше подразделения.

За свою службу наемник успел заработать сумму, равную двум миллионам рублей. Российский суд приговорил финна к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему иностранные наемники массово покидают ВСУ.