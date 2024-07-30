Смерч повредил четыре самолета в аэропорту Бегишево в Нижнекамске

Фото: www.globallookpress.com / Jan Grube

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Воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске прошел смерч, повредивший авиатехнику и хозяйственные постройки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что в результате прохождения мощного атмосферного вихря были повреждены четыре учебных самолета, автобус для перевозки пассажиров и ряд построек на территории воздушной гавани. Общий ущерб, нанесенный стихией, уточняется.

Также сообщается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта. Он продолжает функционировать в штатном режиме, рейсы выполняются в соответствии с расписанием.

Жителей и отдыхающих в Сочи ранее предупредили о риске формирования смерчей над акваторией Черного моря. Граждан призвали не отдыхать возле воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре не исключили возникновение смерчеопасных ситуаций в Москве. Там пояснили, что вероятность подобных нехарактерных для европейской части России природных явлений возрастает из-за потепления климата.