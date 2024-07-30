Крупный пожар на химпредприятии в Екатеринбурге: что известно к этому часу

Пожар на химпредприятии в Екатеринбурге ликвидирован

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Огонь успел перекинуться на соседний цех.

Огонь перекинулся на второй цех на территории научно-производственного объединения (НПО) в Екатеринбурге. Об этом рассказал гендиректор АО «НПО автоматики» Михаил Изюмов.

«Горит механический цех, пожар начался с кровли, на площади 800 квадратных метров. Обрушились стены и кровля механического цеха. Огонь перекинулся на соседний цех», — уточнил Изюмов.

О начале пожара стало известно около 17:00 по московскому времени. В пресс-службе МЧС России сообщили, что огонь уже успел распространиться на площадь 800 квадратных метров. Спасатели приступили к тушению пожара с кровли, однако совсем скоро она обрушилась.

По состоянию на 18:56, открытое горение на химпредприятии ликвидировано.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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