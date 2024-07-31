«Отношениям конец»: чем грозит России поражение Мадуро в Венесуэле

Фото, видео: Reuters / Alexandre Meneghini; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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В Венесуэле после объявления победы на выборах президента действующего главы государства начались массовые беспорядки. Оппозиция всерьез намерена свергнуть власть.

Если оппозиции в Венесуэле удастся одержать верх над действующим правительством президента республики Николаса Мадуро, это будет означать конец нормальных отношений России с этой страной. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявили российские политологи.

«Они закончатся, этих отношений не будет. Потому что оппозиция — это чисто проамериканские силы, и одна из причин, по которой американцы поддерживают оппозицию, — необходимость оторвать Венесуэлу от России. Мы должны это совершенно определенно понимать», — подчеркнул политолог и журналист Юрий Светов.

Он указал на пример Аргентины, предыдущее правительство которой намеревалось стать членом БРИКС и даже подало соответствующую заявку, которая была удовлетворена. Однако с избранием нового, проамериканского, президента Хавьера Милея ситуация кардинально изменилось: страна отказалась от вступления в БРИКС и фактически объявила своими врагами Россию и Китай.

«Так и здесь будет. Если оппозиция придет к власти, мы можем забыть о нормальных отношениях с Венесуэлой», — повторил Светов.

Сценарий «цветной революции» в действии



www.globallookpress.com / Fernando SÃƒÂ¡Nchez; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

Между тем, несмотря на прошедшие в Венесуэле выборы, в ходе которых Мадуро был переизбран на третий срок, вероятность его свержения и прихода к власти оппозиции сохраняется, признают эксперты.

Декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов отметил, что действующий президент находится в весьма сложной ситуации, так как результат выборов, на которых он набрал 51,2%, а его соперник от оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44,2%, является недостаточным для уверенной фиксации победы. Поэтому у Запада, который «спит и видит», как оторвать Венесуэлу от РФ и Китая, появляются шансы для раскрутки сценария «цветной революции».

«Обычно, когда процент победителя выборов в лице действующей власти невысок, есть шансы побороться за счет массовки и попытаться реализовать сценарий „цветной революции“. Так неоднократно происходило в 2000 годы. Вспомним хотя бы „оранжевую революцию“ (на Украине в 2004–2005 годах — Прим. ред.), когда, невзирая на победу Виктора Януковича во втором туре, „оранжевые“ сумели навязать третий тур в стране и фактически опротестовать итоги выборов. Нечто подобное раскручивается сейчас в Венесуэле», — пояснил эксперт.

Шатилов отметил, что непосредственными исполнителями попытки госпереворота в Венесуэле выступают не только местные оппозиционеры, но и американские и европейские политтехнологи, представители разного рода фондов и структур так называемого «гражданского общества».

При этом в беспорядках очень активно задействуются интеллигенция и студенчество, которые традиционно составляют наибольшую протестную массу и всегда готовы «побузить», особенно под либеральными лозунгами.

Режим испытывает «моральный износ»

По мнению российских экспертов, в том, что сейчас происходит на улицах Венесуэлы, есть немалая вина самого Мадуро, который за долгие годы пребывания у власти лишь эксплуатировал наследие своего предшественника Уго Чавеса и не предложил гражданам ничего нового.

«Венесуэла уже многие годы находится в конфликтной ситуации. Страна серьезно разделена внутри. Есть люди, которые поддерживали Уго Чавеса и его преемника Мадуро, есть те, кто категорически против них. Но главная проблема — это экономическое положение Венесуэлы. Оно очень плохое, и именно это обстоятельство люди предъявляют в качестве претензии Мадуро, который уже с 2006 года находится во власти», — пояснил Светов.

То, что политический режим в Венесуэле фактически не менялся с начала 2000 годов и испытывает «моральный износ», отметил и Шатилов. По его словам, после смерти Уго Чавеса, который был гораздо более харизматичным человеком, чем Николас Мадуро, правящий режим продолжал терять позиции и не провел некоего переформатирования, необходимость которого давно наззрела.

«Он (режим Мадуро — Прим. ред.) не дал обществу новые идеи, новые ориентиры, и продолжал во многом существовать на том боливарианском наследии, которое заложил Уго Чавес. Это все играет против Мадуро», — подчеркнул Шатилов.

Последнее слово — за силовиками

А что в таком случае играет на стороне Мадуро и его правительства? По мнению экспертов, основная опора венесуэльского лидера — это значительная масса беднейших граждан, которые поддерживают власть, проводящую при всех своих недостатках социально ориентированную внутреннюю политику.

«Если Мадуро удастся мобилизовать сторонников среди не слишком благополучных и бедных слоев общества, они могут стать изрядным противовесом студенческой прогрессистской толпы», — рассуждает Шатилов.

Но все же главное слово в противостоянии действующей власти и оппозиции остается за силовиками, так как для Латинской Америки это ключевой вопрос, добавил эксперт.

«Если армия, подразделения МВД и спецслужбы останутся верны Мадуро, я думаю, он сможет вытащить эту ситуацию и отстоять власть», — считает Шатилов.

По мнению политолога, у Мадуро есть основания рассчитывать на поддержку силовиков, и благодарить за это он должен своего предшественника на посту президента республики. Именно Чавес сумел преобразовать армию из института аристократии в народный институт — патриотический и лояльный законным властям страны.

«Немаловажной является и поддержка со стороны России и Китая. Если они окажут поддержку венесуэльскому лидеру, тогда у него есть шанс не просто отстоять ситуацию, но и разгромить оппозицию на этот раз. Но в любом случае Мадуро в дальнейшем нужно проводить в жизнь какие-то новые инициативы, чтобы перенастроить на себя широкие слои венесуэльского общества», — заключил Шатилов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венесуэле после объявления результатов выборов главы государства, победу на которых одержал действующий президент Николас Мадуро, начались массовые беспорядки. Власти страны к этому часу задержали уже несколько десятков участников погромов.