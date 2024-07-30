Угрожали пытками: участница открытия Олимпиады в Париже пожаловалась на травлю

Участница церемонии открытия ОИ в Париже Буч пожаловалась на травлю в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Артистка намерена привлечь к ответственности своих преследователей.

Участница церемонии открытия Олимпийских игр в Париже Барбара Буч написала жалобу из-за травли в интернете. Об этом сообщил телеканал Francetvinfo.

«Она подала жалобу на эти действия, которые совершались как гражданами страны, так и иностранцами», — процитировали в эфире слова адвоката Буч Одри Мселлати.

По словам юриста, артистке угрожали убийством, изнасилованием и пытками. В ее адрес продолжает поступать множество оскорблений и клеветы. Как утверждает Мселлати, Буч намерена привлечь к ответственности всех, кто когда-либо попытался запугать ее.

Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Артисты исполнили пародию на «Тайную вечерю» — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли места апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей.

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