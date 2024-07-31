В Уфе состоялась встреча глав высших органов аудита стран БРИКС

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В работу ведомств планируется внедрять искусственный интеллект.

Создание комплексного документа по аудиту устойчивого развития стран и формирование единого подхода к оценке госуправления — в центре внимания встречи глав высших органов аудита стран БРИКС. Она проходит в Уфе. Обсуждали методики, которые позволят улучшить и упростить работу ревизоров. И здесь на выручку придет искусственный интеллект. О цифровых технологиях, которые позволят не выйти за рамки реального бюджета, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Столица Башкирии встречает гостей национальной песней про гору Таратау, традиционным чак-чаком и комфортной погодой. В Уфу делегаты прибыли накануне и уже успели оценить гостеприимство.

«Очень красивый город. Очень хорошие люди. Это наш первый визит, и мы хотим увидеть очень много», — поделился заместитель генерального контролера и аудитора Индии Атрейи Дас.

Четвертая встреча глав высших органов аудита проходит в символическом месте: в этом конгресс-холле девять лет назад состоялись сразу два саммита — БРИКС и ШОС. Россия в 2024 году вновь председательствует в организации, и эта встреча аудиторов — уже в расширенном составе.

В большом зале конгресс-холла началась встреча. Здесь присутствуют делегации из Бразилии, Египта, Индии, Китая, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии — всего семь стран. Основная тема этой встречи — аудит устойчивого развития.

Делегатов приветствует председатель Счетной палаты России Борис Ковальчук. И подчеркивает, обмен мнениями, опытом и укрепление международного сотрудничества — основная цель этой встречи.

«Платформа высших органов аудита БРИКС позволяет нашим ведомствам сближать подходы по актуальным проблемам внешнего контроля и госуправления в целом. При этом заинтересованный диалог наших высших органов аудита, несомненно, вносит вклад в развитие государственного аудита, укрепляет подотчетность на всех уровнях системы государственного управления», — заявил Ковальчук.

Главная задача органов аудита — контролировать расходование бюджетных средств и предотвращать нарушения в своих странах. В России выявлять их помогает также искусственный интеллект. Высокие технологии применяют в Бразилии. Базы данных даже имеют женские имена.

«Например, Алисия, Моника, Агата, и Софи. Женские имена маркируют эти базы данных, и таким образом мы выражаем уважение женщинам», — отметил вице-президент Счетного суда Бразилии Витал ду Регу.

Новые технологи и кропотливая работа аудиторов в странах БРИКС помогают бороться с бедностью, обеспечивать продовольственную и экологическую безопасность, культурное развитие. Над этим страны организации работают с 2015 года.

«В Российской Федерации эта повестка устойчивого развития уже давно реализована. Это небезызвестные майские указы президента, где все практически цели устойчивого развития очень подробно описаны. Более того, национальные проекты, они шире, чем цели устойчивого развития, которые определены на международном уровне», — отметил Ковальчук.

Решение задач невозможно без работы на местах. Глава Контрольно-счетной палаты Башкирии рассказывает, что пять лет назад в регионе в рамках концепции развития они приняли так называемую «карту риска» — это профилактика нарушений.

«Мы смотрим, что там, где есть некие такие стрессовые показатели, по которым мы можем потом, в рамках наших региональных проверок, провести сквозные мероприятия, которые будут затрагивать региональные проекты в рамках национальных проектов Российской Федерации», — пояснил председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов.

На площадке состоялись двусторонние встречи делегаций. Наша страна подписывает документ о сотрудничестве с Эфиопией.

Итогом сегодняшнего дня стало подписание Уфимской декларации — это документ, в котором прописаны основные цели высших органов аудита на ближайшие годы. Следующая такая встреча пройдет уже в 2026 году в Бразилии.