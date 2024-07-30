«Оппозиция не хочет смириться»: в Кремле прокомментировали протесты в Венесуэле

Фото, видео: Reuters / Samir Aponte; 5-tv.ru

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По словам многих иностранных наблюдателей, выборы, в результате которых победил Николас Мадуро, были честными и прозрачными.

Противники президента Николаса Мадуро пытаются оспорить его победу на воскресных выборах — он переизбран на третий срок, до 2031 года. Оппозиция утверждает, что выиграл ее кандидат, ссылается при этом на данные исключительно своих соцопросов.

Поскольку вызвать хаос на улицах не получается, противники Мадуро пытаются раскачать ситуацию через интернет: хакеры взломали вещание канала Telesur и опубликовали там фейки — по рецептам «цветных революций» американских полит-технологов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события в Каракасе, подчеркнул, что ни США, ни их союзники не имеют права влиять на итоги свободного волеизъявления.

«Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать. Должна поздравить победителей этих выборов, конечно же, очень важно, чтобы вот эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами, третьими сторонами. И чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства», — сказал Песков.

По словам многих иностранных наблюдателей, в том числе представителей России, выборы 28 июля были честными и прозрачными. Система физической и электронной идентификации по отпечатку пальца и электронный учет бюллетеней машинами для голосования обеспечили стопроцентную защиту от фальсификаций.