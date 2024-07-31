Старичок-боровичок: как отличить белый гриб от ядовитых «двойников»

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Некоторые ложный белые грибы настолько ядовиты, что могут отравить даже при прикосновении.

Съедобные грибы легко спутать с ядовитыми. Как этого избежать, подробно объясняет агентство URA.RU.

В природе существует больше 20 видов белого гриба, которые отличаются ареалом произрастания и внешним видом. Их особенностью является крепкая мясистая шляпка и плотная белая ножка. У молодых грибов ножка бочкообразной формы, однако в процессе созревания она вытягивается и приобретает форму цилиндра.

У белого гриба множество «ложных» собратьев, которые могут оказаться губительными для человеческого здоровья и привести к летальному исходу. Желчный гриб имеет розоватую шляпку и более темную ножку, которая на месте среза становится красной. Этот гриб очень горький и «заражает» своим вкусом все остальные грибы в корзинке.

Другой опасный «притворщик» — сатанинский гриб. Он характерен своей красноватой шляпкой. Цвет ножки у него варьируется от желтого до красного, а на ее поверхности может быть сетчатый узор. Этот гриб сильно пахнет гнилью, имеет синеющую или краснеющую мякоть и страшно ядовит даже в микродозах. К нему нельзя даже прикасаться.

Последний «двойник» белого гриба называется болетус. Он бывает двух разновидностей: красивый и серый. Оба гриба обладают горьким вкусом, а отличить его можно по яркой ножке. Ее окраска может варьироваться от лиловой до красной, а на срезе ножки проявляется синий.

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