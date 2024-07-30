Родить от Дурова за 35 тысяч рублей. Какую роковую ошибку допустил плодовитый миллиардер?

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Я узнал, что у меня есть огромная семья. Эта фраза идеально описывает ситуацию вокруг бизнесмена.

На днях основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира.

Дело в том, что на протяжении нескольких лет бизнесмен был донором спермы, но началось все с одной случайности, как это часто бывает.

«Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня зарегистрироваться для донорства спермы. Итак, на 2024 год моя прошлая донорская деятельность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей», — написал он в личном блоге.

Еще 15 лет назад Дуров решил помочь своему бесплодному другу и его жене, но генетический материал бизнесмена якобы оказался таким хорошим по качеству, что врачи уговорили его продолжать сдавать сперму. По словам Дурова, настолько хороший донорский материал встречается очень редко.

«Я смеялся до слез до тех пор, пока до меня не дошло, что он предельно серьезен», — описал свои ощущения Дуров, когда еще руководил соцсетью «ВКонтакте».

Теперь же в ближайшие планы Дурова входит раскрытие своей генетической информации, чтобы помочь его наследникам найти друг друга.

Могут ли его дети на что-то претендовать?

Если у Дурова получится сделать так, что его дети узнают о своем настоящем биологическом отце, то напрашивается вопрос: могут ли наследники в таком случае не претендовать на какие-то деньги миллиардера?

О том, возможен ли такой исход событий рассказал вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, для того, чтобы дети могли претендовать на материальную поддержку отца, нужно пройти процедуру установления отцовства.

«Чтобы на что-то претендовать, в том числе на алиментные обязательства, родитель должен содержать своих детей, платить алименты до 18 лет и оплачивать учебу до 23 лет. Для того чтобы возникало право требования алиментных обязательств, должно быть установлено отцовство», — сказал он.

Отец может и сам признать своих детей. Если он заявит, что это его ребенок и будет записан в свидетельство о рождении как родитель, то у него автоматически возникает обязанность содержать своих детей.

Если отец не признает отцовство, тогда мать или ребенок могут добиться этого через суд путем проведения генетической экспертизы. Если будет установлено, что какой-то гражданин является биологическим отцом, тогда можно к нему предъявить требования об отцовстве, говорит юрист.

Эксперт отмечает, что в части донорства должна, конечно, соблюдаться конфиденциальность биоматериала, который получает будущая мать. В том числе, речь идет и об отказе от различного рода претензий, потому что это добровольное волеизъявление женщины получать биоматериал.

При этом отец, как донор спермы, не может знать, кому она достанется. Также он не может отвечать за всех потомков, которые родятся, и не обязан нести обязательства нести перед ними.

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Иной исход может быт лишь в случае, если только сам Дуров признает отцовство. Если он признает свое родство с такими-то детьми, то у него появится перед ними ответственность согласно закону РФ.

«Все зависит от того, в какой стране еще дети у него. Если в 12 разных странах, то там применяется разное законодательство к этому», — уточняет юрист.

Что касается детей в других странах мира, то здесь все уже должно решаться в частном порядке и на основе законодательства тех стран, отмечает Завалько.

«Все зависит от того, как там регулируется семейные правоотношения. Надо смотреть законодательство уже той страны, где конкретно это будет случай разбираться», — говорит он.

Юрист добавляет, что признание отцовства — это не просто признание на словах. В России нужно будет пройти целую процедуру. Он должен прийти и сдать свой генетический материал на экспертизу и указать, что желает официально вступить в права отца.

Если же эту процедуру инициирует его ребенок или мать ребенка, то уже они должны сдать свой биоматериал, чтобы установить свое родство и через суд добиться вступления его в права отца. Тогда дети будут иметь право получать алименты.

Однако эта процедура усложняется тем, что при сдаче биологического материала подписываются определенные документы. То есть все это надо будет решать в индивидуальном порядке в суде.

При этом сам юрист слабо верит, что кому-то удастся получить подобные преференции, так как были подписаны определенные ограничения, и Дуров не сможет отвечать за всех детей.

Юрист поясняет, что именно донорство спермы усложняет весь процесс принятие решения по такому делу. Если бы Дуров просто вступил в интимную связь с женщиной, и она бы забеременела от него, то здесь все было бы ясно. В таком случае суд бы встал на сторону ребенка или матери этого ребенка.

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«Там составляется определенный пакет документов, который ограничивает, в том числе, и ответственность мужчины, который сдает биоматериал в части отцовства и так далее», — поясняет Завалько.

Дурова засудят?

Оказалось, что желание бизнесмена раскрыть свой ДНК-код может быть чревато большими потерями для него. Так, женщины, воспользовавшиеся спермой Дурова, смогут массово подать на него в суд. Об этом пишет РИА Новости.

Юрист Александр Хаминский полагает, что среди таких женщин могут быть и те, кто будет утверждать, что они забеременели не в результате искусственного оплодотворения, а после сексуального контакта с Дуровым.

«В случае выявления совпадений Дурова накроет волна судебных исков, ведь среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», — утверждает юрист.

Помимо этого, первый случай донорства миллиардера не был анонимным, и тоже создает риски для него, так как Дурову могут присвоить роль юридического родителя. По мнению юриста, Дурову нужно сохранять анонимность в этом плане.

Можно ли еще стать матерью детей Дурова?

Павел Дуров сейчас утверждает, что уже много лет не сдает сперму. Тем не менее ему известно, что как минимум в одной московской клинике остался его замороженный генетический материал.

После этого многие интернет-пользователи задались вопросом, можно ли еще успеть «запрыгнуть в последний вагон» и родить настоящего гения от миллиардера.

5-tv.ru провел расследование, в результате чего удалось выяснить некоторые подробности о возможности такой ситуации в одной из частных клиник в Москве. Стало известно, что такой генетический материал действительно есть, и он правда принадлежит Павлу Дурову.

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По сообщениям источников, этого материала еще довольно много, а сам Павел является вип-донором, но в последний раз сдавал сперму в 2021 году. Примечательно, что его фото нет в анкете.

Что касается стоимости, то процедура оплодотворения стоит около 35 тысяч рублей. Источники также признались, что после последних новостей люди стали в разы активнее интересоваться подобной услугой.

Например, за последние сутки приходили уже несколько человек с вопросом о том, есть ли у них биоматериал Дурова.

Объявившиеся родственники

Несколькими днями ранее женщина Ирина Болгар призналась, что она родила троих детей от него — двух сыновей и дочь.

«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения», — сказала Ирина Болгар.

Болгар заявила, что якобы состояла в отношениях с бизнесменом. По ее словам, Дуров признал всех детей и дал им свою фамилию.

Свое решение рассказать о детях она объяснила тем, что ее попросили это сделать сами наследники, так как их расстраивает тот факт, что о них никто не знает.

Сам миллиардер никак не комментировал еще слова Болгар и никогда не упоминал об отношениях с ней.

Надо сказать, что после последних новостей Дурова о детях, интернет буквально сошел с ума. Например, на «Авито» стали появляться объявления о продаже материала Дурова за миллион рублей.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время будут появляться новые подробности о детях предпринимателя, а также новые места, где можно приобрести множество вариантов генетического материала миллиардера.

Ранее 5-tv.ru писал, имеет ли донор спермы права на ребенка.