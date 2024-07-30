«Именно в зубы»: Виктория Боня призналась в любви к Кологривому

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Звезда «Дома-2» заступилась за актера, которого раскритиковали за внешность.

Виктория Боня встала на защиту Никиты Кологривого, которого пользователи Сети раскритиковали за щербинку между зубами и призвали исправить «изъян». Звезда «Дома-2» заявила, что полюбила актера именно за эту щербинку, и категорически запретила избавляться от нее.

«Влюблена именно в зубы! Не дай бог сделает — разлюблю сразу», — высказалась Боня.

Модель поддержали другие комментаторы, отметив, что артисту ничего не нужно менять в себе.

Боня неоднократно расхваливала актерский талант Кологривого, особенно после выхода в прошлом году нашумевшего остросюжетного сериала. По мнению звезды «Дома-2», актер «гениально» сыграл свою роль в картине и лучше коллег справился с поставленной задачей.

В свою очередь народная артистка РСФСР Лариса Лужина осудила Кологривого за скандальное поведение и «звездность», назвав недалеким человеком и «дурачком». По мнению актрисы, успех Кологривого скоро сойдет на нет, и он станет никому не нужен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце призналась в романе с коллегой Никитой Кологривым.